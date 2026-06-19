Трагикомедия для армянской оппозиции

Автор: Мехти Ахмедзаде

Прошло чуть больше 10 дней со дня выборов в Армении и армянская оппозиция, которая якобы выступала "единым фронтом" против "тиранической власти", продолжает все глубже закапывать себя в могилу. Были даны обещания, которые никто выполнять не собирался. Были махинации и подкупы избирателей (даже привозились они из-за границы). Были случаи, когда ставились палки друг другу в колеса. Теперь все, что было сказано, разваливается, как карточный домик.

Начнем с махинаций. А именно с этого закона: согласно статье 48 Конституции Армении и статье 80 Избирательного кодекса, лицо, не имеющее гражданства Армении либо не являвшееся исключительно гражданином Армении в течение последних четырех лет, не может быть избрано депутатом Национального собрания.

Вопрос касается Самвела Карапетяна, который сперва избирался сам, а потом когда поднялся шум, вместо него вперед пошел племянничек Нарек. После Самвелка говорил, что это не проблема, что он начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Сделал? Не-а. Соврал. Вместо этого Нарек Карапетян попытался сбежать из страны в Россию.

А депутаты "Сильной Армении", получив мандаты, должны отказаться от зарплаты и работать всего за 1 драм в месяц, потому что именно это они обещали во время предвыборной гонки, заявляя, что откажутся от зарплаты, потому что "патриоты". В этом вопросе карапетяновская шайка тоже слово не сдержала.

Тем временем, Гагик Царукян публично обещал, что его находящийся в розыске сынок вернется в Армению 8 июня, и не сдержал своего слова, вместо этого он тоже попытался в спешке покинуть Армению. За ним же последовал Роберт Кочарян.

Какое великолепное совпадение, неправда ли? Всем внезапно понадобилось "по делам" уехать за рубеж. Думаем, граждане Армении уже сделали для себя соответствующие выводы, ибо то, что мы сейчас наблюдаем, - это доказательство того, что их готовы были бросить, несмотря на все данные обещания. Своя шкура для реваншистов всегда была и будет дороже.

Теперь о подкупах избирателей. Этот эпизод для оппозиции закончился весьма трагикомично. Сперва напомним, что было: до парламентских выборов стало известно, что Карапетян и ко. потратили N-ю сумму (в миллионах) на то, чтобы привести самолетом в Армению армян, которые будут голосовать непосредственно за них. Власти, заметив это, ввели контр-решение - если ты приехал и проголосовал, то при попытке вернуться туда, откуда ты приехал, тебя просто забирают в армию, ибо большинство из этих прибывших - неслужившие мужички.

Но на этом дело не закончилось. Теперь, когда выборы завершены и все прошло законно, лавочку эту с "самолетными качелями", если так можно выразиться, прикрывают на совсем.

Руководитель фракции "ГД" в НС РА Айк Конджорян сообщил, что действующий парламент до истечения срока полномочий рассмотрит ряд законодательных инициатив, одной из которых является введение "ценза для избирателя". Согласно находящейся в обороте поправке, избирать смогут только те граждане Армении, которые в течение года, предшествующего выборам, хотя бы 6 месяцев жили в Армении! Как отметил Конджорян, есть такое требование жителей Армении, и это требование является справедливым, потому что не правильно, когда человек, центром интересов которого является другая страна, имеет право прилететь, проголосовать и улететь, при этом не неся последствия своего голосования, которые лягут на плечи жителей Армении.

Прям вспоминается заставка знаменитого Ералаша - ВСЁ!

Дальше будет еще веселее. Генпрокуратура уже готовится возбудить соответствующие дела против всех выше перечисленных махинаторов. Пока начали только с Кочаряна и соответствующее обращение направлено в ЦИК.

Короче говоря, ждем развития событий. Будет непременно интересно, как будет пресмыкаться и извиваться армянская оппозиция, действовавшая против интересов своей же страны. Попкорном определенно стоит запастись заранее.