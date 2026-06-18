https://news.day.az/world/1842463.html Нетаньяху намерен помешать соглашению с Ираном Израильский источник заявил телеканалу CNN, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху намерен повлиять на окончательное соглашение с Ираном.
Нетаньяху намерен помешать соглашению с Ираном
Израильский источник заявил телеканалу CNN, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху намерен повлиять на окончательное соглашение с Ираном.
Как передает Day.Az, по его словам, Нетаньяху будет действовать через медиаперсон правого фланга, в частности, через ведущего подкаста Марка Левина и "дружественных" сенаторов, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа.
По словам источника, побеседовавшего с американским телеканалом, Нетаньяху считает, что окончательного соглашения между странами не будет и что Тегеран не намерен всерьез соглашаться на ограничение своей ядерной программы.
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