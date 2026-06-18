Нетаньяху намерен помешать соглашению с Ираном

Израильский источник заявил телеканалу CNN, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху намерен повлиять на окончательное соглашение с Ираном.

Как передает Day.Az, по его словам, Нетаньяху будет действовать через медиаперсон правого фланга, в частности, через ведущего подкаста Марка Левина и "дружественных" сенаторов, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа.

По словам источника, побеседовавшего с американским телеканалом, Нетаньяху считает, что окончательного соглашения между странами не будет и что Тегеран не намерен всерьез соглашаться на ограничение своей ядерной программы.