Вэнс сказал, что должен сделать Израиль

Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У Израиля есть право на самооборону. Но в фундаментальном плане израильтяне, как и все другие, должны уважать этот мирный процесс, который фундаментально отвечает их интересам и интересам региона в целом", - сказал заместитель главы администрации США, комментируя подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта.