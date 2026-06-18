https://news.day.az/world/1842472.html Вэнс сказал, что должен сделать Израиль - ВИДЕО Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс. "У Израиля есть право на самооборону.
Вэнс сказал, что должен сделать Израиль - ВИДЕО
Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"У Израиля есть право на самооборону. Но в фундаментальном плане израильтяне, как и все другие, должны уважать этот мирный процесс, который фундаментально отвечает их интересам и интересам региона в целом", - сказал заместитель главы администрации США, комментируя подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта.
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