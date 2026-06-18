https://news.day.az/world/1842488.html Иранская делегация отложила поездку в Швейцарию - СМИ Иранская делегация отложила поездку в Швейцарию для начала переговоров с США "из-за продолжающихся израильских атак" на юге Ливана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на информированный источник.
Иранская делегация отложила поездку в Швейцарию - СМИ
Иранская делегация отложила поездку в Швейцарию для начала переговоров с США "из-за продолжающихся израильских атак" на юге Ливана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на информированный источник.
По его словам, Тегеран уже предупредил Вашингтон о том, что эти атаки являются нарушением пункта меморандума о взаимопонимании.
При этом подтверждения со стороны официальных лиц Ирана по поводу этого не поступало.
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