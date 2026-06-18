Какой будет температура воды на пляжах 19 июня?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 19 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в течение дня будет дуть юго-восточный ветер, а на пляжах ожидается благоприятная для отдыха погода.

Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе - составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шыхе - температура морской воды прогнозируется на уровне 23-24 градусов тепла.

По данным синоптиков, на южных пляжах вода будет теплее, чем на северном побережье Абшерона.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az