Баку и Ереван продолжат работу над будущим региона

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Еще до 7 июня, многие эксперты говорили о том, что армянский народ будет не просто выбирать парламент, а делать выбор между войной и миром. Я бы высказался менее радикально: 7 июня Армения выбирала свое будущее. Выбрав реваншистов, она осталась бы в прошлом - то есть в стороне от регионального развития. Даже если бы не было нового конфликта и войны. Но армяне выбрали будущее. И теперь остается начать над ним работать.

После того, как стали известны окончательные итоги выборов, уже можно делать определенные прогнозы и расчеты. Никол Пашинян заявил на днях в парламенте, что конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился, и по итогам выборов 2026 года народ Армении встал на защиту мира. Эта позиция говорит о многом и может только приветствоваться. Пашинян дал понять, что не пойдет ни на какие уступки, которые могут повредить отношениям с соседями и мирному процессу. И такие заявления он делает уже не впервые.

Уровень отношений Баку и Еревана достаточно удовлетворительный. Для постепенного его повышения, думаю, создана хорошая почва. Уже идет общение на уровне гражданских обществ, что имеет большое значение для укрепления взаимопонимания. Каждая такая встреча - это месседж нашим обществам. Конфликт завершен, эскалация осталась позади. Мы сегодня движемся по новому пути в поезде под названием "Общий кавказский дом". Каждая из наших стран несет ответственность за то, чтобы этот поезд не сошел с рельсов, наращивал скорость, был устойчивым и уверенно двигался к поставленной цели - достижению мира, стабильности и благополучия.

Идет постоянный диалог на высоком уровне между лидерами наших стран. Это говорит о настрое Баку и Еревана реализовать мирную повестку. Не сомневаюсь, что существует дорожная карта, составлен план действий, по которому стороны работают. Важно, что отношения Баку и Еревана строятся по принципу "третий лишний". Азербайджанская сторона настойчиво добивалась устранения сторонних интересантов, и ей это удалось. Выйдя на билатеральные отношения, Азербайджану и Армении стало проще решать вопросы. Все вопросы мы стараемся решать на двустороннем уровне. Да, мы советуемся и с внешними акторами, но в конечном итоге все решения принимают только две стороны.

Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Армении, какой будет атмосфера в парламенте. Если оппозиция примет мандаты - это одна ситуация, если не примет - другая. Многое зависит от уровня радикализации армянского общества. Хотя тут есть некоторые обнадеживающие моменты. Оппозиция обещала революции и массовые протесты в случае своего проигрыша. Она проиграла, но пока что не видно никаких признаков обещанных революций. Не видно массовых протестов против итогов выборов, народ не проявляет серьезного недовольства. Небольшие локальные акции не означают народного протеста. Все говорит о том, что армянские избиратели действительно отдали голоса за "Гражданский договор", и разговоры о фальсификациях - это не более, чем попытка оппозиции выдать желаемое за действительное.

Лишний раз убеждает меня в этих выводах то, что лидеры оппозиции, те самые, что грозили Пашиняну революцией и восстанием, после выборов пытались покинуть Армению. Вместо того, чтобы возглавить обещанные ими протесты, они хотели бежать под различными предлогами из страны. И Роберт Кочарян, и Гагик Царукян, и Нарек Карапетян. Правда, это им не удалось.

По идее, победившей правящей силе не должно быть препятствий для ускорения реализации мирных инициатив. Проект "Маршрут Трампа" должен начать переходить в практическую плоскость. У каждого государства и каждой нации есть свои цели и интересы. Мы должны разработать механизм, который позволит двигаться вперед, не ущемляя какую-то из сторон. Сейчас налажен хороший диалог, и этот уровень нужно стараться удерживать.

Мне особенно нравится, что наши страны продолжают работать, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Вокруг нашего региона происходят резонансные события, но Баку и Ереван продолжают двигаться в намеченном русле, невзирая на это. Мы также понимаем, что не все рады сегодняшним реалиям Южного Кавказа, и это сказывается на внутриполитическом поле Армении. Тем не менее, процесс идет. Он не прерывался ни на секунду, что бы не происходило вокруг. Думаю, динамика будет оставаться позитивной.

Я - оптимист, но при этом реалист. Я - не сторонник приукрашивания ситуации. То, что происходит сейчас, внушает оптимизм, но этот оптимизм пока что осторожный.

Несмотря на позитивный настрой, мы не можем забывать о таких важных моментах, как изменения в Конституцию Армении. По итогам выборов партия Никола Пашиняна набрала достаточно голосов для конституционного большинства, то есть сможет единолично формировать правительство, принимать конституционные законы. Но набранных голосов недостаточно для внесения изменений в Конституцию.

А новая Конституция Армении нужна. И важно, чтобы в ней не было отсылок к Декларации о независимости. Требования Азербайджана - это не каприз, не желание давить на слабого соседа. Это требование продиктовано заботой о будущем региона. Сама Армения сможет свободнее вздохнуть, исключив из основного закона претензии на чужие земли. Если мир будет подписан без устранения злосчастной преамбулы, это всегда будет стоять между нами. И в будущем останутся риски возобновления претензий на территории Азербайджана. Думаю, в Ереване это прекрасно понимают.

Говоря об уровне отношений Баку и Еревана, следует сказать о состоявшейся недавно в армянской Дилижане встрече помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с главой СНБ Армении Арменом Григоряном. Это хороший знак. Теперь ожидается ответный визит Григоряна в Азербайджан. Насколько я слышал, ответная встреча должна пройти в Гяндже. Это месседж всем тем, кто не хочет мира на Южном Кавказе, кому выгодно, чтобы наши страны находились в состоянии постоянного конфликта и чтобы проливалась кровь.

В обращении Президента Ильхама Алиева к участникам конференции в Шуше говорится: наша страна проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе.

Да, мы готовы к сотрудничеству, готовы ко всем процессам, которые привнесут положительную динамику в отношения наших стран. Азербайджан как ведущее государство региона, готов отвечать за все свои действия и за действия своих соседей. Мы готовы совместно определять политику во всех вопросах.

Уверен, что сегодня мы находимся на пороге строительства нового кавказского дома, хозяевами которого будут три страны Южного Кавказа. Я как-то поделился постом на эту тему в соцсетях. Было очень много просмотров и очень много положительных реакций. Было, конечно, и немало негативных комментариев. Но их было меньше, и это позволяет говорить о том, что люди настроены на мирное сосуществование.

Альтернативы миру нет.