Автор: Акпер Гасанов

В истории любой страны есть моменты, когда сухие цифры и официальные заявления перестают быть просто новостями и превращаются в летопись пройденного пути. Сегодняшнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку - именно такой момент. Перед нами был рассказ о невероятной трансформации, которую пережила наша страна за последние десятилетия.

Этот путь был не просто сложным - он был драматичным. Едва обретя независимость, Азербайджан столкнулся с агрессией и оккупацией 20% своей территории, что привело к появлению сотен и тысяч беженцев, разрушению экономики, политической нестабильности и постоянным угрозам извне. Да, порой само существование азербайджанского государства было под вопросом.

Сегодня - это уже совершенно другая страна. Именно об этом говорил Президент Ильхам Алиев, подчеркивая, что фундаментом успеха стала стабильность. Это слово может звучать банально, но в контексте Азербайджана оно имеет совершенно конкретное содержание. Политическая, экономическая и социальная устойчивость - это результат последовательной государственной политики.

Важнейшим элементом этой политики стала диверсификация экономики. Еще в 2010 году, когда Азербайджан впервые принимал заседание Исламского банка развития, акцент делался на снижение зависимости от нефтегазового сектора. Тогда это казалось амбициозной задачей. Сегодня - это уже реальность: доля ненефтегазового сектора превышает 70% ВВП.

И это показатель того, что экономика нашей страны стала гораздо более устойчивой к внешним шокам. Это означает, что Азербайджан не зависит исключительно от цен на энергоносители, а способен развиваться на основе внутреннего потенциала. При этом энергетический сектор не только не ослаб, но и укрепил позиции страны на мировой арене.

Звучит просто прекрасно - Азербайджан сегодня экспортирует газ в 16 стран, и география поставок продолжает расширяться. Безусловно, это превращает нашу страну в важнейшего игрока в сфере энергетической безопасности. Но, пожалуй, еще более важным является превращение Азербайджана в транспортный и логистический центр. Наша страна, не имеющая выхода к открытому морю, ставит перед собой задачу стать международным транспортным узлом. Мы видим масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые как внутри страны, так и за ее пределами.

Отдельного внимания заслуживает финансовая устойчивость в нашей стране. Внешний долг составляет всего 6% ВВП, а валютные резервы превышают его в 20 раз. В мире, где многие государства балансируют на грани долговых кризисов, это выглядит как исключение. Но это не случайность - это результат продуманной финансовой политики.

Инвестиционная привлекательность Азербайджана также говорит сама за себя: более 350 миллиардов долларов прямых инвестиций за последние 20 лет, половина из которых - иностранные. Это означает доверие к нашей стране. А доверие - это главный капитал в современной мировой экономике.

Политическая составляющая вызывает не меньшее уважение. На протяжении 30 лет Азербайджану навязывали иллюзию переговорного процесса. Минская группа ОБСЕ, обладая мандатом на урегулирование конфликта, фактически занималась его консервацией. В ход шли стандартные аргументы: "договаривайтесь", "войну начинать нельзя", "будут санкции".

В этих условиях Президент Ильхам Алиев сделал выбор, который изменил ход истории. Наша страна восстановила свою территориальную целостность. И тем самым не только решила собственную проблему, но и продемонстрировал, что международное право может быть реализовано не только на бумаге.

При этом, что особенно важно, именно Азербайджан после победы предложил мир. Это принципиальный момент. Страна, пережившая оккупацию и разрушения, не пошла по пути реваншизма, а выбрала стратегию стабильности и будущего. Сегодня, как отметил Президент нашей страны , уже год Азербайджан и Армения живут в условиях мира. И это - новая реальность региона.

Еще один важный аспект - внешняя политика. Азербайджан сумел выстроить независимый курс, не становясь придатком ни одного центра силы. Это позволило стране заручиться поддержкой 155 государств при избрании в Совет Безопасности ООН и успешно председательствовать в Движении неприсоединения. Число друзей Азербайджана действительно растет. И это не дипломатическая формула, а объективный факт, подтверждаемый результатами голосований и международного сотрудничества.

Все это вместе - экономика, безопасность, внешняя политика - формирует образ современного Азербайджана. Наша страна прошла путь от уязвимого государства с оккупированными территориями до сильного, уверенного в себе игрока регионального и мирового уровня. И в этом контексте слова главы государства о стабильном и успешном развитии являются констатацией реальности.

Безусловно, этот результат не появился сам по себе. За ним стоят годы последовательной работы, стратегических решений и политической воли Президента Ильхама Алиева, триумф его стратегии. Ее глубокий смысл состоит в том, что даже в самых сложных условиях возможно добиться успеха. Главное - иметь ясную цель, твердый курс и способность не поддаваться внешнему давлению.