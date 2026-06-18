Иран не пойдет на поводу у США

Решение Ирана пойти на обсуждение своей ядерной программы не означает, что Тегеран примет все условия Вашингтона в ходе дальнейшего диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.

"Однако очевидно, что личные переговоры, которые могут состояться в дальнейшем, не будут означать принятия позиции противника", - сказал он в обращении к нации. По словам Хаменеи, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал гарантии, что если американская сторона попробует выдвинуть чрезмерные требования, то иранская делегация не примет их.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Швейцарии, что США и Иран проведут в Бюргенштоке 19 июня предварительные переговоры о выполнении достигнутого сторонами соглашения. По информации иранского агентства Tasnim, власти Ирана еще не приняли окончательного решения насчет поездки в Швейцарию на переговоры с США.