В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села в город»

20-21 июня в столице пройдет очередная ярмарка "Из села в город", организуемая ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационного обеспечения Министерства сельского хозяйства, в ярмарке примут участие около 40 фермеров из примерно 20 регионов страны. Фермеры выставят на продажу порядка 100 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль за качеством реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и сдать продукцию на анализ.

Двухдневная ярмарка будет действовать с 9:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

Отметим, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.