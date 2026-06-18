Музыкальный мост: Баку -Тбилиси

Участники проекта "Поддержка молодёжи" Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева выступили с интересной концертной программой в Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Филармонии имени Муслима Магомаева.

Мирай Фарзулла, Суэль Керимли, Нурай Гасанли, Умид Аскерли Иган, Аниса Кармель Аскерли, а также воспитанники Тбилисской государственной консерватории Георгий Мегрелишвили, Бачи Микеладзе, Андрия Капанадзе и другие исполнили на фортепиано произведения азербайджанских, грузинских и зарубежных композиторов.

В числе почетных гостей на концерте присутствовала исполнительный директор Ассоциации развития грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" Цици Бичикашвили. В своём интервью она отметила "Сегодня участники проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева представили в Тбилиси очень интересную концертную программу. Для нас это было важное мероприятие. Особенно зрителям понравилось исполнение молодыми азербайджанскими музыкантами произведений, посвящённых Тбилиси и Грузии. Считаю, что подобные мероприятия должны проводиться регулярно, поскольку они играют важную роль как в расширении культурных связей между нашими странами, так и в развитии молодых музыкантов. Сегодня азербайджанский народ отмечает День национального спасения - 15 июня. Пользуясь случаем, поздравляю азербайджанский народ и всех наших друзей с этим праздником".

Заместитель директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, доктор философии по искусствоведению Айла Керимова-Закария в своём выступлении прежде всего передала сердечные приветствия участникам и гостям от имени директора филармонии - народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адыгезалзаде, пожелав им ярких впечатлений от вечера. Она отметила, что выступление молодых талантов способствует популяризации национального музыкального искусства, укреплению дружеских отношений между нашими народами и расширению межкультурного диалога. По её словам, этот культурный мост, построенный посредством музыки, создаёт прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами.

Особое символическое значение вечеру придало то, что он состоялся 15 июня - в День национального спасения азербайджанского народа. Это событие ещё раз продемонстрировало объединяющую силу культуры, способной сближать народы. Концерт был организован Азербайджанской государственной академической филармонией в рамках проекта "Поддержка молодёжи" совместно с Тбилисской государственной консерваторией, в стенах которой и прошло мероприятие.