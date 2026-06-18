Джейхун Байрамов на переговорах с послом Швеции

На встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с послом Королевства Швеция Тобиасом Лорентсоном, завершающим свою дипмиссию в нашей стране, были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя государствами в сферах политического диалога, экономики, торговли, гуманитарной деятельности и образования.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны подчеркнули важность развития двусторонних отношений стран, а также продолжения взаимных визитов и контактов.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие существующих связей между двумя странами и выразил признательность послу за его усилия в этом направлении. Он высоко оценил вклад, внесенный послом Тобиасом Лорентсоном в развитие азербайджано-шведских отношений в период его деятельности, и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях в постконфликтный период, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Тобиас Лорентсон выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период работы в нашей стране.