https://news.day.az/sport/1842481.html

Представлен логотип Олимпиады-2030 - ФОТО

Организаторы показали эмблемы для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Следующие зимние Игры пройдут во Французских Альпах, сообщает İdman.Biz. "Две эмблемы, одна вершина", - говорится в посте с представление логотипов. Олимпиада-2030 пройдет с 1 по 17 февраля в Ницце, Бриансоне и Савойе