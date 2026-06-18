Представлен логотип Олимпиады-2030

Организаторы показали эмблемы для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года.

Следующие зимние Игры пройдут во Французских Альпах, сообщает İdman.Biz.

"Две эмблемы, одна вершина", - говорится в посте с представление логотипов.

Олимпиада-2030 пройдет с 1 по 17 февраля в Ницце, Бриансоне и Савойе