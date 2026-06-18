https://news.day.az/world/1842294.html Дожди затопили Грецию - ВИДЕО Серия наводнений на фоне продолжительных дождей в регионе Центральная Македония в Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в городе Нигрита.
Дожди затопили Грецию - ВИДЕО
Серия наводнений на фоне продолжительных дождей в регионе Центральная Македония в Греции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в городе Нигрита.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре