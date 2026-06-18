https://news.day.az/society/1842478.html AZAL отменил рейсы в Нахчыван В связи с грозами в районе аэропорта Нахчывана отменены рейсы J2-293 и J2-2257 Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", запланированные на 18 июня 2026 года. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
AZAL отменил рейсы в Нахчыван
В связи с грозами в районе аэропорта Нахчывана отменены рейсы J2-293 и J2-2257 Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", запланированные на 18 июня 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
"Пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и полеты возобновятся в обычном режиме после стабилизации погодных условий.
Все решения в AZAL принимаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и реализуются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", - отмечается в сообщении.
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