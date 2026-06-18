Представлен необычный аксессуар для iPhone 17

Анонсирован iPhone 17 с корпусом, украшенным фрагментом зуба тираннозавра. Новинка вошла в коллекцию магнитных кастомов "Генезис" от Caviar, выполненных из титана, натуральной кожи крокодила и ювелирной эмали. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе бренда, передает Day.Az.

Главной моделью линейки стал кастом "Реликт". Он изготовлен из серебристого титана и кожи аллигатора, а в фирменную V-образную линию встроена частица зуба динозавра. В компании отмечают, что эта деталь превращает смартфон в современный артефакт с элементом доисторической эпохи.

Коллекция "Генезис" представляет новый формат аксессуаров, занимающий промежуточное положение между чехлом и полноценным кастомом. Магнитный модуль крепится к корпусу iPhone одним движением руки и позволяет менять внешний вид устройства в зависимости от настроения или ситуации.

Помимо "Реликта", в линейку вошли модели "Стимул", "Вектор", "Протей" и "Орион", выполненные из различных сочетаний титана, кожи крокодила и ювелирной эмали. Они посвящены темам энергии, направления, изменчивости формы и космической глубины.

Стоимость моделей коллекции начинается от 99 тыс. руб., а цена флагманского "Реликта" с фрагментом зуба тираннозавра составляет от 299 тыс. рублей.