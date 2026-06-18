https://news.day.az/society/1842321.html Назван средний размер выплаты по страхованию от безработицы Государственный комитет статистики обнародовал данные по безработице в Азербайджане по состоянию на 1 июня 2026 года. Как передает Day.Az, число официально зарегистрированных безработных в стране составило 247,6 тысячи человек. Из них 52,1% составляют женщины, остальные - мужчины.
Назван средний размер выплаты по страхованию от безработицы
Назван средний размер выплаты по страхованию от безработицы в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по состоянию на 1 июня 2026 года средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 479,8 маната.
Согласно информации ведомства, число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 247,6 тысячи человек. Из них 52,1% составляют женщины, остальные - мужчины.
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