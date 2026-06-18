Назван средний размер выплаты по страхованию от безработицы в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по состоянию на 1 июня 2026 года средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 479,8 маната.

Согласно информации ведомства, число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 247,6 тысячи человек. Из них 52,1% составляют женщины, остальные - мужчины.