https://news.day.az/society/1842349.html

В автомобиле в Баку нашли тело

В Баку мужчина найден мертвым в автомобиле. Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано в Бинагадинском районе столицы. По информации, 17 июня около 01:00 тело жителя поселка Бинагади Захида Асланова 1981 года рождения было обнаружено в принадлежащем ему автомобиле марки Mercedes.