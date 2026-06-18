https://news.day.az/society/1842349.html В автомобиле в Баку нашли тело В Баку мужчина найден мертвым в автомобиле. Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано в Бинагадинском районе столицы. По информации, 17 июня около 01:00 тело жителя поселка Бинагади Захида Асланова 1981 года рождения было обнаружено в принадлежащем ему автомобиле марки Mercedes.
В автомобиле в Баку нашли тело
В Баку мужчина найден мертвым в автомобиле.
Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано в Бинагадинском районе столицы.
Согласно информации, 17 июня около 01:00 тело жителя поселка Бинагади Захида Асланова 1981 года рождения было обнаружено в принадлежащем ему автомобиле марки Mercedes.
При первичном осмотре следов насилия на теле не выявлено.
По факту районная прокуратура проводит расследование.
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