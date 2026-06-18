В автомобиле в Баку нашли тело

В Баку мужчина найден мертвым в автомобиле.

Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, 17 июня около 01:00 тело жителя поселка Бинагади Захида Асланова 1981 года рождения было обнаружено в принадлежащем ему автомобиле марки Mercedes.

При первичном осмотре следов насилия на теле не выявлено.

По факту районная прокуратура проводит расследование.