За эти действия на пляже вас могут оштрафовать

Прибрежные территории Каспийского моря и общественные пляжи являются зонами, требующими особой охраны как с точки зрения отдыха граждан, так и с экологической точки зрения.

Как передает Day.Az, правила поведения на этих территориях регулируются Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики, а каждое нарушение влечет за собой административную ответственность и штраф. Основная цель законодательства - защита окружающей среды, обеспечение общественного порядка и сохранение права граждан на безопасный и комфортный отдых.

Одним из наиболее серьезных нарушений считается загрязнение окружающей среды. Запрещается выбрасывать бытовые отходы вне мусорных контейнеров, в том числе пакеты, бутылки и пищевые отходы.

Данное нарушение регулируется статьей 266.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и предусматривает штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, под особым контролем находится загрязнение морской среды. Сброс отходов с судов и других водных транспортных средств в море или прибрежные зоны запрещен статьей 308.2 Кодекса об административных проступках и влечет наложение штрафа в размере 30 манатов.

Эти требования имеют важное значение для сохранения экосистемы и обеспечения чистоты морской воды.

Таким образом, данные правила направлены на то, чтобы пляжи оставались чистыми, безопасными и доступными для всех. Соблюдение требований законодательства играет важную роль как в защите окружающей среды, так и в формировании общественной культуры.

Насими Алескерли