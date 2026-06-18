Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием в бакалавриат

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (далее - Филиал) объявляет прием в бакалавриат на 2026/2027 учебный год по следующим направлениям подготовки:

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 6002006 Филология 38 30 8 Образовательная программа "Русский язык и литература" 12 10 2 Образовательная программа "Современные западноевропейские языки и литературы" (испанский и французский языки) 26 20 6 Факультет прикладной математики 6005011 Математика и компьютерные науки 30 25 5 Химический факультет 6005008 Химия 30 25 5 Экономический факультет 6004004 Экономика 30 25 5 Физический факультет 6005005 Физика 28 25 3 Факультет психологии 6002013 Психология 30 25 5

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, форма обучения - бесплатная. Данные лица претендуют только на места, выделенные по государственному заказу, и участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, проводимых Филиалом, и в соответствии с планом приема. Желающим поступить в бакалавриат Филиала необходимо набрать по любой группе специальностей (I-IV) на первой попытке вступительного экзамена в бакалавриат вузов, проводимого Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), 250 или более баллов (из 400 возможных).

Для граждан АР, получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения - платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях Филиала, и в соответствии с планом приема. После прохождения собеседования в Филиале они допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в бакалавриате для граждан АР, получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, составляет 1750 AZN в год, для иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, - 1100 у.е в год.

Баллы, набранные на экзаменах ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, после прохождения собеседования служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Лицо, желающее поступить в бакалавриат филологического факультета, может участвовать в конкурсе по двум образовательным программам в рамках одного факультета. Лицо, участвующее в конкурсе по двум образовательным программам в рамках одного факультета, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала). Сменить порядок программ, а также внести любое изменение в заявление возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс.

Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Прием заявлений в бакалавриат Филиала проходит в электронной форме с 16 июня по 16 июля 2026 года (включительно). Подать заявление можно на сайте Филиала https://msu.edu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствии гражданства Азербайджанской Республики и отсутствии постоянного вида на жительство в Азербайджанской Республике, заполненное от руки (см. образец на сайте msu.edu.az), а также они должны отправить на почту [email protected] аттестат о среднем образовании или справку из школы об успешном окончании учебы (в случае отсутствия аттестата у выпускников 2026 года).

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ - ОЧНЫЙ (на русском языке). Собеседование будет проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, д. 1 (даты проведения собеседования: 21 июля в 12:00 (отделение западно-европейских языков и литератур филологического факультета, химический и физический факультеты) и 24 июля в 12:00 (русское отделение филологического факультета, факультет прикладной математики, экономический факультет, факультет психологии) после консультации к экзамену в 10:00). Лица, не прошедшие собеседование, не допускаются к вступительным экзаменам.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА - ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, д. 1. В дни собеседования и экзаменов поступающий при себе должен иметь:

документ, удостоверяющий личность; распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку https://msu.edu.az и на информационных стендах филиала.

Вступительные испытания будут проводиться по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа Вступительные испытания Даты Филологический факультет 6002006 Образовательная программа "Русский язык и литература" Русская литература (письменно, сочинение) 25 июля 10:00 Русский язык

(письменно, изложение) 28 июля 10:00 Образовательная программа "Современные западноевропейские языки и литературы" (испанский и французский языки) Иностранный язык (письменно) 22 июля 10:00 Русская литература (письменно, сочинение) 25 июля 10:00 Русский язык

(письменно, изложение) 28 июля 10:00 Факультет прикладной математики 6005011 Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" Математика (письменно) 25 июля 10:00 Русский язык

(письменно, изложение) 28 июля 10:00 Химический факультет 6005008 Направление подготовки "Химия" Химия (письменно) 22 июля 10:00 Математика (письменно) 25 июля 10:00 Русский язык

(письменно, изложение) 28 июля 10:00 Экономический факультет 6004004 Направление подготовки "Экономика" Математика (письменно) 25 июля 10:00 Русский язык

(письменно, изложение) 28 июля 10:00 Физический факультет 6005005 Направление подготовки "Физика" Физика (письменно) 22 июля 10:00 Математика (письменно) 25 июля 10:00 Русский язык (письменно, изложение) 28 июля 10:00 Факультет психологии 6002013 Направление подготовки "Психология" Биология (письменно) 25 июля 10:00 Русский язык (письменно, изложение) 28 июля 10:00

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению абитуриента, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом.

К личному заявлению о приеме на обучение по программам бакалавриата после прохождения регистрации прилагаются нижеследующие документы до прохождения собеседования (документы должны быть отправлены на почту [email protected]):

копия документа, удостоверяющего личность и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

подлинник документа о среднем общем образовании, документа о среднем профессиональном образовании или документ о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге);

характеристика:

а) выпускникам - со школы,

б) работающим - с места работы,

в) демобилизованным - с воинской части,

г) неработающим - с места жительства;

а) выпускникам - со школы, б) работающим - с места работы, в) демобилизованным - с воинской части, г) неработающим - с места жительства; справка из ASAN об отсутствии судимости для граждан АP (для неграждан АР - по месту жительства);

справка о состоянии здоровья (форма 086);

копия приписного свидетельства или военного билета (для военнообязанных).

Следующие три справки, отмеченные звёздочкой, предоставляют к началу учебного года после зачисления студенты, имеющие право на проживание в общежитии кампуса в соответствии с "Правилами внутреннего распорядка в общежитиях Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку". Справки выдаются бесплатно и обязательно должны быть получены по указанным адресам.

*справка о прохождении флюорографии из Научно-Исследовательского Института Легочных Заболеваний. Адрес: г.Баку, Низаминский район, ул. М.Шарифли, 163;

*cправка из Центра Психического Здоровья Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. Адрес: г. Баку, Наримановский район, ул. И. Хидаятзаде, 16;

*cправка из Наркологического Центра города Баку. Адрес: г. Баку, Ясамальский район, ул. А.M.Шарифзаде, 229.

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в Филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения. При формировании личного дела абитуриента Филиал может запросить еще другие справки, не указанные выше. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. Образовательная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ. Образование на русском языке, очное, дневное, занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам бакалавриата Филиала будет выдан диплом МГУ. По направлению подготовки "Химия" в рамках включенного обучения выпускная квалификационная работа выполняется на химическом факультете МГУ в Москве. Студентам направления подготовки "Филология" предусмотрена летняя языковая стажировка за рубежом.

E-mail: [email protected]

Контактные телефоны: (+994 12) 593 93 19, (+994 10) 215 75 15 (моб.)