Глава ИБР назвал Азербайджан важным примером развития в регионе

Азербайджан является важным примером, демонстрирующим импульс развития в регионе.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на встрече в формате "Искренняя беседа с председателем Группы ИБР", организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Привлекая внимание к тому, что его связи со столицей Азербайджана Баку насчитывают много лет, председатель ИБР сообщил, что в период работы на должности исполнительного директора в Международном валютном фонде он принимал участие в процессе вступления Азербайджана и других стран СНГ в Международный валютный фонд.

Он добавил, что по поручению правительства Саудовской Аравии оказывал поддержку интеграции этих стран, включая Азербайджан, в международные финансовые институты. Далее он напомнил, что совершал визиты в Баку и в период руководства Группой ИБР.

"Масштабы развития и модернизации города видны невооруженным глазом, и Баку привлекает внимание как пример стремительного прогресса", - сказал Аль-Джассер.