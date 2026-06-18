https://news.day.az/officialchronicle/1842267.html Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел
Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан намерен удвоить объем грузов, перевозимых через территорию страны.
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