Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел

Нам необходимо продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан намерен удвоить объем грузов, перевозимых через территорию страны.