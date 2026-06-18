Баку и Москва развивают сотрудничество в парламентской и гуманитарной сферах

Азербайджан и Россия обладают богатыми традициями добрососедства, дружбы и сотрудничества, которые служили интересам наших народов и продолжают служить им сегодня.

Об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны Али Ахмедов в ходе 24-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, сообщает Day.Az.

А. Ахмедов подчеркнул, что важную роль в двусторонних отношениях играют регулярные контакты на высоком уровне и активное взаимодействие государственных структур. Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству занимает особое место в развитии азербайджано-российского взаимопонимания. За годы своей деятельности комиссия зарекомендовала себя как важная площадка, способствующая поддержанию устойчивых межпарламентских связей.

Первый заместитель председателя отметил, что повестка 24-го заседания охватывает ряд важных направлений межпарламентского сотрудничества.

"В контексте сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием России обсуждение вопросов развития парламентской демократии имеет особое значение. Мы ожидаем, что укрепление межпарламентских связей и обмен опытом будут способствовать повышению эффективности парламентской деятельности и дальнейшему развитию взаимодействия между нашими странами", - сказал он.

Он добавил, что в центре внимания заседания находятся вопросы сотрудничества в области здравоохранения и подготовки медицинских кадров, а также взаимодействия в сферах науки и образования. Эти направления имеют особое значение, поскольку напрямую связаны с развитием человеческого капитала, благополучием общества и укреплением гуманитарных связей между нашими государствами.

"В рамках сотрудничества между Азербайджаном и Россией в последние годы сформировались тесные связи в сфере здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки. Эти связи носят практический характер, а реализуемые проекты и мероприятия отражают их глубину и динамичное развитие. Азербайджано-российское сотрудничество в области образования и науки отличается устойчивым содержанием и последовательным развитием. Оно включает реализацию совместных образовательных программ, сотрудничество между рядом высших учебных заведений Азербайджана и Российской Федерации, осуществление программ двойных дипломов, расширение академической мобильности студентов и другие направления", - отметил А. Ахмедов.

Он подчеркнул, что обсуждение вышеуказанных вопросов станет важным этапом для дальнейшего развития межпарламентского диалога, укрепления гуманитарного сотрудничества, расширения научно-образовательных обменов и углубления взаимодействия в сфере здравоохранения.

"Последовательное развитие сотрудничества по этим направлениям отвечает общим интересам наших народов, укрепляет доверие между профессиональными сообществами и создает прочную основу для дальнейшего расширения партнерства", - заключил он.