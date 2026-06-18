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Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем того, что оккупационные силы Армении сделали с нашим народом

Мы никогда не забудем того, что армянские оккупанты сделали с нашим народом и нашими городами, не забудем о разрушении 65 мечетей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.