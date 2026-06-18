https://news.day.az/officialchronicle/1842253.html Президент Ильхам Алиев: Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру - ВИДЕО Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в международных инфраструктурных проектах за его пределами.
Президент Ильхам Алиев: Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру - ВИДЕО
Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в международных инфраструктурных проектах за его пределами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Глава государства подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре