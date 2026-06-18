В Китае выпустили очередной роскошный кроссовер

Новый BYD Great Tang станет самой большой и дорогой моделью китайского автопроизводителя. Новинка имеет следующие габариты: длина составляет от 5263 мм, ширина - 1999 мм, высота - от 1790 до 1800 мм. Колесная база достигает 3130 мм, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На старте продаж BYD Great Tang сможет предложить только электрические версии. Базовая заднеприводная модификация развивает 408 л.с. и 365 Нм, а её батарея имеет ёмкость 105,7 кВт·ч. Разгон до "сотни" занимает 7,8 с, дальность хода составляет 800 км по циклу CLTC.

Стоимость начального варианта - 240 тыс. юаней. В этом ценовом диапазоне китайский автопро предлагает несколько роскошных кроссоверов, в число которых входят Lixiang L9, Aito M9 и другие.

Также имеются полноприводные варианты, а позднее гамму расширят гибриды. Ожидается, что они будут доступнее чистых электрокаров за счёт применения менее ёмких тяговых аккумуляторов.