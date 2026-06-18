https://news.day.az/officialchronicle/1842247.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене - ВИДЕО Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене - ВИДЕО
Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Глава государства также отметил, что Азербайджан реализовал проекты, охватывающие страны евразийского региона, и оказал помощь странам, испытывающим потребность в энергоресурсах.
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