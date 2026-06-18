Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене

Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства также отметил, что Азербайджан реализовал проекты, охватывающие страны евразийского региона, и оказал помощь странам, испытывающим потребность в энергоресурсах.