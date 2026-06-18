Азербайджанские вузы улучшили позиции в мировом рейтинге QS

Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) объявило результаты Всемирного рейтинга университетов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, согласно результатам, впервые в истории Азербайджана три университета страны заняли места в ТОП-800 данного рейтинга. В то же время количество наших университетов, представленных в ТОП-1000, увеличилось до 7. В целом же число азербайджанских университетов, вошедших в рейтинг, достигло 10.

Бакинский государственный университет продвинулся на 123 позиции и расположился на 565-м месте в мире. Азербайджанский государственный экономический университет поднялся из диапазона 801-850 на 634-е место, а Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности поднялся из диапазона 851-900 до диапазона 711-720.

Наряду с этим, Азербайджанский технический университет, Университет Хазар, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства и Университет АДА улучшили свои позиции и продвинулись в данном рейтинге. Сумгайытский государственный университет сохранил свою позицию, а Азербайджанский государственный педагогический университет вошел в этот рейтинг впервые.

Количество азербайджанских университетов в рейтинге в 2,5 раза превышает общее число вошедших в рейтинг университетов других стран Южного Кавказа.

Отметим, что до 2025 года азербайджанские университеты не были представлены в ТОП-800 мировых рейтингов. В 2025 году впервые в ТОП-800 вошел один наш университет, а в 2026 году их число достигло трех.

Всего в рейтинг вошло более 1500 университетов, действующих в 106 странах мира.