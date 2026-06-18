Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа

В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

"Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь", - подчеркнул глава государства.