https://news.day.az/officialchronicle/1842251.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа - ВИДЕО В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа - ВИДЕО
В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
"Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь", - подчеркнул глава государства.
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