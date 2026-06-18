https://news.day.az/officialchronicle/1842258.html Президент Ильхам Алиев: Диверсификация нашей экономики сегодня стала реальностью - ВИДЕО Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация нашей экономики сегодня стала реальностью - ВИДЕО
Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
"Что касается нашего внешнего долга, то мы предприняли определенные шаги для его успешного снижения до 6 процентов ВВП. Я бы даже сказал, что успехи в этой области превзошли наши планы", - отметил глава государства.
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