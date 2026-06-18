В WhatsApp на iOS появилась новая функция

WhatsApp начал тестировать в версии для iOS функцию сообщений с однократным просмотром. После того как получатель откроет такое сообщение, оно автоматически исчезнет. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для использования новой возможности пользователю нужно удержать кнопку отправки и выбрать опцию "Отправить как однократный просмотр". После этого сообщение будет доступно адресату только один раз.

Ранее WhatsApp уже поддерживал режим однократного просмотра для фотографий, видео и голосовых сообщений. Теперь мессенджер работает над расширением функции на текстовые сообщения, чтобы охватить все основные типы контента.

В начале месяца тестирование этой возможности стартовало на Android, а теперь оно проводится и на iOS. Самоудаляющиеся текстовые сообщения смогут использоваться как в личных, так и в групповых чатах, однако в каналах функция доступна не будет.

Пока нововведение не появилось в публичной бета-версии и проходит внутреннее тестирование разработчиками WhatsApp.