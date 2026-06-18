https://news.day.az/society/1842355.html Когда за июнь выплатят пенсии и пособия? - ОФИЦИАЛЬНО В Азербайджане внесена ясность в вопрос сроков выплаты социальных пособий и стипендий за июнь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, по информации Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты пенсий и пособий за текущий месяц планируется осуществить не позднее 24 июня.
Когда за июнь выплатят пенсии и пособия? - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане внесена ясность в вопрос сроков выплаты социальных пособий и стипендий за июнь.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, по информации Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты пенсий и пособий за текущий месяц планируется осуществить не позднее 24 июня.
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