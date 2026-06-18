Apple разрабатывает новый ультратонкий смартфон с двойной камерой

Apple работает над новым iPhone Air, который, как ожидается, будет представлен весной 2027 года. По данным Bloomberg, устройство уже находится на продвинутой стадии тестирования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным нововведением может стать появление второй основной камеры. Помимо широкоугольного объектива, смартфон получит сверхширокоугольную камеру, что должно повысить его привлекательность для покупателей. При этом внешний вид устройства останется практически таким же, как у текущей модели.

Также Apple намерена улучшить автономность iPhone Air. Компания рассматривает возможность увеличения времени работы либо за счет более емкого аккумулятора, либо благодаря повышению энергоэффективности.

Поскольку дизайн устройства существенно не изменится, пространство для более крупной батареи может оказаться ограниченным. При этом ожидается, что смартфон получит процессор A20, созданный по 2-нм техпроцессу, что позволит снизить энергопотребление.

Ранее источники уже сообщали, что Apple планирует добавить вторую камеру в линейку iPhone Air, поскольку отсутствие такого модуля считается одной из главных претензий пользователей к нынешней версии устройства. Текущий iPhone Air оснащен только одной основной камерой, тогда как более доступный iPhone 17 получил двойную камеру, а модели iPhone 17 Pro и Pro Max - тройную.

По информации Bloomberg, новый iPhone Air выйдет одновременно с базовым iPhone 18 весной 2027 года.