В Баку мужчина скончался прямо на улице

В Хатаинском районе Баку на улице произошел смертельный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие было зафиксировано на улице Насреддина Туси. У жителя Баку Рамина Шахмаммед оглу Теймуршахова 1982 года рождения внезапно ухудшилось самочувствие.

Несмотря на помощь со стороны находившихся рядом людей, мужчина скончался на месте.

Для установления точных причин произошедшего проводится расследование.