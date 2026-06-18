На чемпионатах мира среди мужчин во второй раз в истории матч обслужит женщина-главный арбитр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на игру второго тура группы А между сборными Чехии и ЮАР назначена американский рефери Тори Пенсо.

Помогать ей будут соотечественницы Брук Майо и Кэтрин Несбит.

Встреча состоится сегодня, 18 июня, и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что первым женским главным арбитром в истории мужских чемпионатов мира стала француженка Стефани Фраппар. На турнире 2022 года в Катаре она обслужила матч Германия - Коста-Рика, завершившийся победой немцев со счетом 4:2.