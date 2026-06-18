GTA VI может установить исторический рекорд продаж

Аналитики инвестиционного банка Piper Sandler ожидают рекордный запуск Grand Theft Auto VI. По их оценкам, в первые 24 часа после выхода игра может разойтись тиражом свыше 45 млн копий.

Как передает Day.Az со ссылкой на WCCFTech, при составлении прогноза эксперты учитывали статистику продаж крупнейших игровых релизов последних лет, а также проанализировали активность пользователей в сообществе GTA VI на Reddit.

По расчетам Piper Sandler, к моменту релиза еженедельная аудитория сообщества r/GTA6 может вырасти примерно до 1,3 млн человек. Сопоставив эти данные с исторической зависимостью между популярностью игровых сообществ и коммерческими результатами крупных проектов, аналитики пришли к выводу о потенциальных продажах на уровне более 45 млн копий.

Схожие результаты были получены и при анализе текущих показателей сообщества, которое уже сейчас привлекает около 870 тыс. пользователей в неделю. Альтернативная модель расчета, основанная на статистике предыдущих громких релизов, также показала возможные продажи в районе 46 млн экземпляров.

Эксперты считают, что интерес к GTA VI будет продолжать расти по мере приближения даты выхода, что может положительно сказаться на итоговых продажах.

Если прогнозы подтвердятся, новая часть серии более чем в четыре раза превзойдет стартовый результат GTA V, которая в день релиза в 2013 году продалась тиражом 11,2 млн копий.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.