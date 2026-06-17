В Испании создали инъекцию для сохранения здоровья в старости

Исследователи из Автономного университета Барселоны разработали экспериментальную генную терапию, которая после однократного введения замедлила возрастные изменения у мышей и увеличила продолжительность их жизни более чем на 20%. Результаты работы опубликованы в Molecular Therapy (MolT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основе метода лежит доставка гена, заставляющего мышечные клетки вырабатывать белок FGF21. Этот белок играет важную роль в регуляции обмена веществ и энергетического баланса. Также FGF21 повышает чувствительность тканей к инсулину, стимулирует поглощение глюкозы скелетными мышцами, подавляет гликогенолиз (расщепление гликогена) и глюконеогенез (образование глюкозы) - эти процессы характерны для молодого организма.

После однократной инъекции у животных улучшились показатели метаболического здоровья. Положительное влияние терапии затронуло сразу несколько органов. У обработанных животных лучше функционировали сердце, печень и почки, а признаки хронического воспаления и возрастных повреждений тканей встречались значительно реже. Кроме того, терапия препятствовала накоплению некоторых белков, которые связывают со старением организма.

Особенно заметным оказался эффект на качество жизни животных. Даже в пожилом возрасте мыши сохраняли силу, выносливость и координацию движений. Их память и способность к обучению также оставались близкими к показателям молодых особей.

По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что воздействие на белок FGF21 может стать перспективным подходом для продления периода здоровой жизни. Однако ученые подчеркивают, что пока речь идет только об экспериментах на животных. Для оценки безопасности и эффективности такой терапии у людей потребуются дополнительные исследования и клинические испытания.