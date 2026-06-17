Трамп прокомментировал меморандум с Ираном

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является окончательным, Вашингтон может возобновить удары по Исламской республике, если ему не понравится, как Тегеран выполняет условия сделки.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Эвиане, где проходит саммит G7.

Кроме того, он сообщил, что Ормузский пролив возобновит полноценную работу уже в течение одного-двух дней. Американский лидер вновь опроверг сообщения о том, что соглашение предусматривает создание фонда на $300 млрд для Ирана.

Ранее Reuters писал, что рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестфонда объемом $300 млрд.