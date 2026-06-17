Байрамов рассказал конгрессмену США о процессе нормализации с Арменией

17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-американских отношений, вопросах региональной и международной безопасности, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связях, а также о ситуации в Южном Кавказе в постконфликтный период.

Джейхун Байрамов подчеркнул значение саммита, состоявшегося в Вашингтоне в августе прошлого года, для двустороннего и регионального сотрудничества, отметив, что достигнутые в его рамках исторические договоренности вывели отношения между двумя странами на качественно новый уровень. Было отмечено, что подписанная между Азербайджаном и США Хартия о стратегическом партнерстве создала важную основу для дальнейшего расширения сотрудничества в сферах политического диалога, экономики, энергетической безопасности и безопасности.

Также было подчеркнуто, что впервые состоялся Азербайджано-американский диалог по экономическому сотрудничеству, в рамках которого были подписаны 10 документов о сотрудничестве, охватывающих торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, цифровое развитие и другие направления.

В ходе встречи была отмечена важность реализации проекта TRIPP, который будет способствовать укреплению транспортно-коммуникационных связей в регионе и созданию беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Обсуждая перспективы развития азербайджано-американских отношений, стороны подчеркнули важность устранения существующих ограничений в двустороннем сотрудничестве. В этом контексте было отмечено, что полная отмена поправки 907, ограничивающей предоставление государственной помощи США Азербайджану, соответствовала бы духу стратегического партнерства между двумя странами и способствовала бы дальнейшему расширению сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, транспорта, экономики и региональной стабильности. Подчеркивалось, что данная поправка отражает устаревший подход и не соответствует современным геополитическим реалиям и нынешнему уровню азербайджано-американского партнерства.

Министр рассказал о вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы и более широкого региона, а также проинформировал о проектах, реализуемых страной в сфере зеленой энергетики наряду с традиционными энергоресурсами. Было отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и США в данном направлении.

Особое внимание было уделено стратегическому значению связей Азербайджана со странами Центральной Азии и принятию нашей страны в качестве полноправного участника Консультативной встречи государств Центральной Азии. Отмечалось, что формат C6 открывает широкие перспективы для сотрудничества.

Стороны также обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о ходе азербайджано-армянского урегулирования, а также о работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.