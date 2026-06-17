Азербайджан укрепляет позиции стратегического транспортного узла между Европой и Азией

Азербайджан играет ключевую роль в формировании современных транспортных и транзитных маршрутов между Европой и Азией.

Об этом сказала советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO Севиль Яхъяева в ходе Азербайджано-узбекского форума промышленных и экономических зон, проходящего в рамках 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

Она отметила, что через территорию страны проходят важнейшие международные коридоры, включая Средний коридор и маршрут "Север-Юг".

"Благодаря своему стратегическому географическому положению Азербайджан становится важным логистическим и транзитным хабом региона, обеспечивая сокращение сроков доставки и расширение торговых связей между Китаем, Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой", - сказала представитель AZPROMO.

С.Яхъяева подчеркнула, что Бакинский международный морской торговый порт и Свободная экономическая зона (СЭЗ) Алят формируют современную мультимодальную инфраструктуру для международной торговли и промышленного производства.

"Промышленные зоны предлагают инвесторам готовую инфраструктуру и льготные условия для запуска производственной деятельности, тогда как СЭЗ Алят, расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом и международными транспортными коридорами, создает дополнительные возможности для развития высокотехнологичного и экспортно-ориентированного бизнеса", - заявила она.

С.Яхъяева отметила, что после завершения второй фазы расширения Бакинского международного морского порта его грузооборот достигнет 25 млн тонн и до 500 тысяч контейнеров в год.