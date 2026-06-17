https://news.day.az/politics/1842108.html Участники заседания Координационного штаба ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе «Демирли» - ФОТО 17 июня участники проведенного в городе Агдере заседания Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе "Демирли".
Участники заседания Координационного штаба ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе «Демирли» - ФОТО
17 июня участники проведенного в городе Агдере заседания Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе "Демирли".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участникам заседания была представлена информация о вкладе реализуемых проектов в социально-экономическое развитие региона.
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