Участники заседания Координационного штаба ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе «Демирли»

17 июня участники проведенного в городе Агдере заседания Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с работами, проводимыми в горноперерабатывающем комплексе "Демирли".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участникам заседания была представлена информация о вкладе реализуемых проектов в социально-экономическое развитие региона.