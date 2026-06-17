Участники заседания Координационного штаба ознакомились с заложенными в Ходжалы интенсивными садоводческими хозяйствами

17 июня участники прошедшего в городе Агдере заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с интенсивными садоводческими хозяйствами, заложенными в Ходжалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники заседания были проинформированы о проектах, реализуемых ООО Fruit Valley и ООО Yard Agro. Отмечалось, что производимую здесь продукцию планируется реализовывать как на внутреннем, так и внешнем рынках.