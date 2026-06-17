Сын азербайджанской журналистки попал в ДТП в США

Сын проживающей в США журналистки Ганиры Аташовой Джейхун попал в серьезную автомобильную аварию в штате Вирджиния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом журналистка сообщила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, ДТП произошло в ночь на 15 июня, когда Джейхун вместе с другом возвращался с отдыха. Согласно предварительным данным полиции, причиной аварии стало внезапное появление на дороге оленя. Пытаясь избежать столкновения, водитель резко вывернул руль, после чего автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

Аташова отметила, что ни алкоголь, ни другие нарушения не стали причиной происшествия. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, оба молодых человека отделались легкими травмами и были доставлены в больницу для обследования.

Журналистка подчеркнула, что ее сын не получил серьезных повреждений и уже находится вне опасности. По ее словам, самым важным является то, что молодые люди остались живы и здоровы.