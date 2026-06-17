Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад выразить Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - устойчивого прогресса, мира и процветания".