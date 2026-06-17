https://news.day.az/officialchronicle/1842176.html Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Очень рад выразить Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - устойчивого прогресса, мира и процветания".
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