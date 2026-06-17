Меморандум с Ираном будет подписан в течение 48 часов

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет подписан в течение 48 часов.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп журналистам.

"Сделка по Ирану будет подписана в течение ближайших 48 часов", - сказал он.

Говоря об отказе Ирану в наличии баллистических ракет, Трамп отметил, что это было бы несправедливо.

"Если у других стран есть баллистические ракеты, то было бы немного несправедливо, если бы у Ирана их не было. Баллистическая ракета - это не то же самое, что ядерное оружие.

Если такие ракеты есть у Саудовской Аравии, Катара и других стран региона, то, думаю, для Ирана также допустимо иметь их в соответствующей пропорции", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что США опубликовали текст меморандума о взаимопонимании с Ираном.