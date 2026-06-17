На фоне региональных и глобальных климатических изменений летний сезон в Азербайджане характеризуется резкими и динамичными метеорологическими процессами. Синоптические прогнозы подтверждают, что средняя температура воздуха летом будет выше многолетней климатической нормы, а сам сезон пройдет в две основные фазы. В начальный период, который отличается относительной стабильностью, температура будет колебаться в пределах климатической нормы.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Konkret.az заявил эксперт по вопросам погоды и климата Джавид Гусейнов.

"В июле и августе, в период максимальной жары, из-за интенсивного поступления воздушных масс южного происхождения абсолютные максимумы температуры значительно возрастут. В Баку в отдельные дни температура может достигать 35-38 градусов тепла, а в Центральном Аране и Нахчыване - 38-41 градуса и даже выше", - отметил эксперт.

По его словам, прогнозные модели указывают на крайне неравномерное распределение осадков в течение летних месяцев.

"Хотя в целом по стране объем сезонных осадков ожидается ниже нормы или близким к ней, в горных и предгорных районах, особенно в зонах Балакен-Шеки, Губа-Хачмаз, Карабаха и Восточного Зангезура, высока вероятность развития конвективной облачности, локальных сильных ливней, гроз и града. В связи с этим прогнозируются кратковременные паводки на горных реках.

Периодическое превышение температурой многолетней климатической нормы летом напрямую связано с крупномасштабной атмосферной циркуляцией. Сухие тропические воздушные массы, поступающие на территорию страны с юго-востока и юго-запада, вызывают резкие скачки температуры. Формирование антициклонов на субрегиональном уровне сводит облачность к минимуму, усиливает солнечную радиацию и способствует дополнительному прогреву воздуха", - сказал Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что сложный рельеф Азербайджана обуславливает существенные различия в распределении летней жары по территории страны.

"В таких регионах, как Центральный Аран и Нахчыван, где климат отличается высокой континентальностью, а рельеф имеет замкнутую структуру, создаются условия для накопления тепла, поэтому температура легко достигает 40 градусов и выше. На Абшеронском полуострове и в прибрежных районах тепловая инерция Каспийского моря в начале сезона частично сдерживает резкое повышение температуры. Однако по мере прогрева морской воды и преобладания юго-восточных ветров возникает эффект духоты, значительно повышающий ощущаемую температуру.

Рост частоты и интенсивности аномально жарких дней летом напрямую связан с глобальным потеплением, а также с региональными последствиями климатических явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Последние наблюдения показывают, что летний сезон в Азербайджане становится климатически более агрессивным, сопровождается более ранним наступлением и более продолжительными волнами аномальной жары", - добавил эксперт.