ChatGPT быстро теряет популярность

Доля ChatGPT на мировом рынке ИИ-ассистентов впервые опустилась ниже 50% на фоне роста популярности конкурентов. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на отчет AI Report 2026 аналитической фирмы Sensor Tower, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Sensor Tower, к концу мая 2026 года доля сервиса OpenAI снизилась до 46,4%, тогда как еще в январе превышала 50%. Основными бенефициарами перераспределения рынка стали Gemini от Google с долей 27,7% и Claude от Anthropic с 10,3%.

Несмотря на снижение доли рынка, ChatGPT остается самым популярным ИИ-ассистентом в мире с более чем 1,1 млрд пользователей в месяц. На втором месте находится Gemini с 662 млн пользователей, а на третьем - Claude с 245 млн. Ранее ChatGPT стал самым быстрым приложением в истории, преодолевшим отметку в 1 млрд ежемесячных пользователей.

Аналитики отмечают, что пользователи все чаще переключаются между различными ИИ-сервисами. В частности, после объявления о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США в феврале был зафиксирован рост числа удалений приложения, что свидетельствует о важности для аудитории не только функциональности, но и ценностей компаний.

Рост Gemini связывают с интеграцией в экосистему Google, тогда как Claude укрепил позиции благодаря популярности среди пользователей, ищущих решения для узкоспециализированных задач. При этом 13% аудитории Claude оформили платную подписку - это лучший показатель среди ИИ-ассистентов.

По оценкам Sensor Tower, в первой половине 2026 года пользователи загрузят около 2,3 млрд ИИ-приложений и потратят на них более $4,2 млрд против $1,83 млрд годом ранее. Время использования таких приложений может вырасти с 17,2 млрд часов в первой половине 2025 года до 36 млрд часов в 2026 году, причем на ChatGPT, Gemini и Claude приходится 89% всего времени, проведенного в ИИ-ассистентах.