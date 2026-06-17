Ичеришехер примет торжественное открытие El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival

20 июня в 20:00 во Дворце Ширваншахов, расположенном в историческом сердце Баку - Ичеришехер, состоится торжественное открытие Международного фестиваля танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival, приуроченного ко Дню флага Аргентины.

Как передает Day.Az, украшением церемонии станет выступление Маэстрос - мировых звезд танго и прославленного Solo Tango Orquesta, выступавшего на ведущих концертных площадках Европы, включая Берлинская филармония, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени Чайковского, Московский международный Дом музыки, БКЗ Санкт-Петербурга и Admiralspalast Berlin. А т

Фестиваль, который впервые пройдет в Баку с 19 по 24 июня, на шесть дней превратит улицы Ичеришехер в пространство музыки, танца, гастрономии и ярких культурных событий. Древний город, окруженный крепостными стенами XII века, станет площадкой для знакомства с богатым наследием аргентинской культуры.

Программа объединит живые выступления танго-оркестров, милонги, мастер-классы, международные соревнования, аргентинский фольклор, гастрономические проекты, кинопоказы и другие открытые мероприятия. Для удобства участников и гостей будут организованы специальные зоны - PRO ZONE и CITY ZONE.

В фестивале примут участие известные международные маэстро, танцоры, музыканты и преподаватели из разных стран. Музыкальную программу представят Solo Tango Orquesta и La Argenta Ensamble. Среди приглашенных звезд - Neri Piliu и Yanina Quiñones, Maxim Gerasimov и Ornella Simonetto, Utku Kuley и Iris Kuley, а также Jesús Gorgone и Victoria Lizunova.

Подробная информация о проекте и программа фестиваля доступны на официальном сайте:

https://aztangofest.com/ru

Страница фестиваля в Instagram:

https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy