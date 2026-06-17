SpaceX раскрыла детали своего нового спутника AI1.

Как передает Day.Az, этот спутник создан не для передачи сигналов, а для выполнения операций с применением искусственного интеллекта. Речь идет об орбитальном вычислительном узле, который, в отличие от земных аналогов, не требует подключения к электросети, водоснабжения или оформления строительных разрешений, поскольку энергию он получает от масштабных солнечных панелей. Именно поэтому в SpaceX представляют AI1 как ответ на ужесточающиеся ограничения, с которыми сталкивается ИИ-инфраструктура на планете.

Впрочем, эта идея встречает и скептицизм. Запуск и обслуживание оборудования в космосе по-прежнему обходятся в крупные суммы, проводить ремонт там чрезвычайно сложно, а воздействие радиации сокращает рабочий ресурс микросхем. Чтобы убедить инвесторов в перспективности космических вычислений, SpaceX потребуется наглядно продемонстрировать, что AI1 обеспечивает неоспоримые экономические выгоды по сравнению с центрами обработки данных на Земле.

Одновременно с этим нарастают и опасения, что предприятие Маска может превратиться из первопроходца индустрии в монополиста на рынке операторов орбитальных хранилищ данных. Компания не так давно провела первичное размещение акций, и ей необходимо представлять новые разработки и концепции, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Эта гипотеза предполагает, что фирма сможет осуществить задуманное лишь после завершения всех проверок и других проектов.