https://news.day.az/society/1842194.html В некоторых частях двух районов Баку не будет газа Завтра в некоторых частях Сабунчинского и Сабаильского районов Баку не будет газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".
В некоторых частях двух районов Баку не будет газа
Завтра в некоторых частях Сабунчинского и Сабаильского районов Баку не будет газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".
Так, в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также проведением ремонтно-монтажных работ 18 июня 2026 года с 10:00 и до завершения работ будет временно приостановлена подача газа в поселках Шуша, Кянд Рамана, Савалан и Маштага Сабунчинского района, а также в поселке Бадамдар Сабаильского района.
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