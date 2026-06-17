В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

Завтра в некоторых частях Сабунчинского и Сабаильского районов Баку не будет газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Так, в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также проведением ремонтно-монтажных работ 18 июня 2026 года с 10:00 и до завершения работ будет временно приостановлена подача газа в поселках Шуша, Кянд Рамана, Савалан и Маштага Сабунчинского района, а также в поселке Бадамдар Сабаильского района.