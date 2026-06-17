Не все едут на пляж: где отдыхают жители районов?

С началом летнего сезона в стране и пригородах Баку увеличилось число людей, отдыхающих у водоемов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, жители стремятся спастись от жары как на пляжах, так и на реках, каналах и других несанкционированных для купания водных объектах.

Однако купание в таких местах связано с серьезными рисками для безопасности.

В некоторых регионах отсутствие пляжей или их удаленность вынуждают жителей искать альтернативные места для отдыха. Жители Гёйчая и ряда других районов отмечают, что из-за расстояния предпочитают отдыхать на реках и каналах.

В то же время на пляжах Лянкарана ведется подготовка к сезону: проводятся работы по благоустройству и уборке территории, а также усилены меры безопасности. Сообщается, что за пользование беседками с отдыхающих взимается плата в размере 2 манатов.

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